Estamos semeando vida ou espalhando desânimo?

Bom Dia! Amanhece o segundo dia do mês de setembro... É muito bom sentir a chegada do mês da primavera e da Bíblia... Sejamos sensíveis e esperançosos, pois há muitos sinais neste universo de Deus... Que a Palavra de Deus possa inspirar nossos passos e descortinar novos horizontes... Feliz dia!

"O poder das palavras é real. Você está programando a sua vida com o que diz todos os dias." (@passarinhos_no_telhado).

O cuidado para com as palavras está arraigado dentro de mim. Tenho um cuidado no uso da palavra que, às vezes, é até exagerado. Mas prefiro me esforçar no uso da palavra certa para não machucar ninguém. De fato, as palavras nunca são neutras. Elas podem ser ponte ou muro, sopro de vida ou peso de dor. Cada expressão que sai de nossos lábios traz consigo uma energia capaz de moldar não apenas as relações, mas também a forma como enxergamos a nós mesmos e ao mundo. Quando repetimos frases negativas, quando alimentamos queixas e espalhamos julgamentos, acabamos programando a mente para acreditar que não há saída, que a vida é sempre dura e injusta. Aos poucos, esse modo de falar se transforma em modo de viver. Por outro lado, quando nossas palavras são cuidadosas, quando nos permitimos dizer coisas que inspiram e encorajam, não apenas iluminamos a vida dos outros, mas também fortalecemos em nós mesmos a esperança. As palavras constroem narrativas, e nós somos feitos também das histórias que contamos. Por isso, cada frase dita é como uma chave que abre ou fecha portas. Não se trata de falar apenas coisas bonitas, mas de escolher a verdade com delicadeza, de aprender a colocar firmeza sem ferir, de traduzir sentimentos com honestidade sem esmagar corações.

O poder da palavra é tão real que, muitas vezes, uma única frase pode transformar o dia de alguém, assim como pode marcá-lo negativamente por anos. Por isso, a responsabilidade de falar é também uma responsabilidade de amar. O que pronunciamos não desaparece no ar, permanece como eco na memória e no espírito. O convite de cada dia consiste em aprender a ouvir o que sai de nossos lábios.