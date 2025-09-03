Bom Dia! A quarta-feira chega e nos convida ao recomeço... Viver é estar reiniciando continuamente... Temos tanto para melhorar... Que este novo dia nos oportunize crescimento e evolução... Feliz dia!

“Às vezes, você não reconhece sua própria letra, não se reconhece nos fatos. Evoluir é se estranhar.” (Fabrício Carpinejar)

Muitas vezes me senti um estranho para mim mesmo. Acontece que é natural querer permanecer no patamar que foi alcançado, porém, os pensamentos mudam, as percepções se modificam, os sonhos adquirem novos contornos e até o físico se modifica. A evolução se dá num processo de auto estranhamento.

Sim, a vida nos oferece inúmeras versões de nós mesmos. O que fomos ontem nem sempre se encaixa no que somos hoje, e aquilo que parecia definitivo pode perder o sentido com o passar do tempo. Essa estranheza diante da própria história é sinal de evolução. Quando olhamos para trás e nos surpreendemos com nossas escolhas, com o modo como agíamos ou com as palavras que escrevemos, não precisamos sentir vergonha, mas perceber o quanto caminhamos.

É natural se estranhar, porque amadurecer significa abandonar antigas formas de pensar, deixar para trás atitudes que já não nos representam e abrir espaço para um novo modo de existir. Esse movimento nem sempre é confortável, pois exige desapego da imagem que tínhamos de nós mesmos, mas é justamente nele que está escondida a beleza da transformação.

Crescer é um processo silencioso, feito de pequenas rupturas e grandes aprendizados. É como mudar de pele: o que antes servia já não cabe mais. Essa sensação de não se reconhecer, de se espantar com a própria letra, é prova de que a vida segue pulsando e que não estamos estagnados. O perigo não é se estranhar, mas se acomodar a ponto de nunca mudar.

É no espanto com nós mesmos que percebemos a grandeza daquilo que a experiência nos ensinou. Evoluir é também reconciliar-se com as versões antigas, entendendo que elas foram necessárias para que chegássemos até aqui. Não se trata de rejeitar quem fomos, mas de reconhecer que cada etapa teve sua função e agora já cumpriu seu papel.