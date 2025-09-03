Frei Jaime Bettega

Evoluir é se estranhar
Notícia

Crescer é um processo silencioso, feito de pequenas rupturas e grandes aprendizados

É no espanto com nós mesmos que percebemos a grandeza daquilo que a experiência nos ensinou

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS