Como você pode estar atrasado na vida se a vida é só sua?

Cada pessoa carrega um enredo diferente, marcado por dores, escolhas, oportunidades e aprendizados singulares

