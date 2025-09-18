Arrumar-se por dentro é também um ato de amor aos outros

Bom Dia! Acordando e pensando longe... São tantas coisas que me fazem refletir... Como é bom ter um Deus em quem confiar... Procuro colocar minha vida nas mãos de Deus, em cada amanhecer...

Ele tem me mostrado por onde devo andar e como devo agir... Que eu possa crescer na fé, só assim minha vida terá um real sentido... Feliz dia!

"As pessoas mais belas são as que se arrumam por dentro." (@camposde.margaridas).

O jeito de arrumar-se também fala do modo como lidamos com o dom da vida. A mais bela faceta da elegância brota da humildade. Quase sempre, uma pessoa humilde é uma pessoa elegante. Não importa a vestimenta, mas a essência. Deve ser difícil a vida de quem vive em função da aparência e se esquece da sua interioridade. Muito se fala sobre a aparência, sobre roupas, penteados, imagens cuidadosamente moldadas para agradar aos olhos. Mas a beleza mais profunda não está no que se vê de imediato, e sim no que se sente ao estar diante de alguém.

Arrumar-se por dentro é um trabalho silencioso e exigente, porque envolve olhar para as próprias dores, enfrentar sombras, reorganizar sentimentos e cultivar valores que sustentam a vida. Uma pessoa que se cuida por dentro não precisa de grandes adornos, pois sua presença já transmite serenidade. O olhar é mais calmo, a palavra é mais justa, a atitude é mais humana. Essa beleza não se conquista em um instante, mas é fruto de processos, de escolhas que se repetem todos os dias. Quando alguém decide arrumar o coração, aprende a perdoar, a soltar ressentimentos, a não carregar pesos desnecessários. Aprende também a valorizar o que realmente importa: o afeto, a bondade, a fé, a esperança.

O que é cultivado dentro de nós sempre encontra um jeito de se manifestar fora, porque a alma bem cuidada floresce em delicadeza. Essa beleza é rara porque não depende de circunstâncias, não envelhece, não se apaga com o tempo. Pelo contrário, quanto mais amadurece, mais forte se torna.

Arrumar-se por dentro é também um ato de amor aos outros, pois quem se reconcilia consigo mesmo se torna capaz de oferecer presença mais verdadeira. Não há máscara que substitua a paz de um coração em ordem. O mundo anda carente desse tipo de beleza, que não é exibida, mas compartilhada. Talvez a tarefa de hoje seja essa: cuidar do invisível, arrumar dentro de si o espaço que tantas vezes fica esquecido, e deixar que daí brote a beleza que ilumina a vida. No fim, a pessoa mais bela não é a que se mostra perfeita, mas a que se permite ser inteira, com coragem e verdade.