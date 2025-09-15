Frei Jaime Bettega

Abençoar e seguir
A vida não pede saltos apressados, mas passos firmes dados no tempo certo

 A vida, tão marcada por pressa e compromissos, pode se tornar uma escola de espiritualidade se a vivermos assim: abençoando o que já existe e confiando no que ainda está por vir. 

Frei Jaime Bettega

