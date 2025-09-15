Bom Dia! Recomeçar, tendo como cenário a segunda-feira e uma nova semana de atividades e compromissos, é realmente um privilégio... Os dias são todos bons, apesar das nossas preferências... No calendário litúrgico, hoje é o dia de N. Sra. das Dores... Ontem foi o dia da Exaltação da Santa Cruz e o hoje é o dia da Mãe de todas as dores... Abençoada semana!

“Quando você abençoa o caminho em que está, abre espaço para que o próximo passo chegue com leveza.” (@passarinhos_no_telhado)

A vida é a maior de todas as bênçãos e, por conseguinte, cada um de nós carrega consigo o dom de abençoar. Às vezes fico pensando: se ao invés de sentir inveja e ciúmes abençoássemos as pessoas que encontramos no caminho tudo poderia ser diferente. Já pensou quantas mudanças aconteceriam se enviássemos uma bênção para quem nos deseja o mal!?

Acontece que, muitas vezes, a ansiedade nos prende ao que ainda não aconteceu. Queremos prever o futuro, controlar as curvas do caminho, saber de antemão qual será a próxima estação. Essa pressa, no entanto, rouba a beleza do agora. O segredo não está em antecipar, mas em abençoar o lugar onde os pés estão plantados. A bênção é mais do que uma oração, é uma atitude interior de reconhecimento e gratidão.

Quando olhamos para a vida e a aceitamos com fé, mesmo entre desafios e imperfeições, liberamos espaço para que o futuro se desenhe sem o peso da resistência. O caminho pode ser estreito, pedregoso ou cheio de subidas, mas quando é abençoado, ele se torna mais leve, porque sabemos que cada passo tem sentido. Abençoar significa acolher, agradecer, confiar. E é essa confiança que abre as portas para que o próximo passo se revele naturalmente.

A vida não pede saltos apressados, mas passos firmes dados no tempo certo. Cada etapa cumprida em paz se transforma em base para a seguinte. Não se trata de esperar um futuro ideal para ser feliz, mas de reconhecer no presente o dom da vida. Quando conseguimos agradecer pelo que já é, o coração se torna menos pesado e mais disponível para o que virá. O próximo passo nunca chega vazio, ele traz consigo novos aprendizados, encontros e possibilidades.