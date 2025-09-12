Frei Jaime Bettega

Que o hoje seja de muitas realizações
Notícia

A relação humana é, sem dúvida, o grande desafio desses tempos

Que a paciência e a gratidão estejam bem presentes em todas as ocupações

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS