Viver é confiar nas possibilidades infinitas e na certeza de que estamos sendo guiados pela força silenciosa da coragem 

Bom Dia! Despertar é algo incrível... Além de abrir os olhos para uma nova jornada, abraçamos a vida com sua peculiar intensidade... Que esta quinta-feira seja marcada pela serenidade e por muito amor... Que a pressa não encontre espaço e que a ansiedade seja administrada... Viver é o que existe de melhor!

“Viver é entender que somos asas num voo de coragem, enquanto a vida é o vento!” (@passarinhos_no_telhado).

Acolher as pessoas em suas diferentes situações de vida faz parte do meu cotidiano. Escutar é dar vida, é importa-se. Fico admirado com aquelas pessoas que levantam voo, apesar dos muitos problemas que enfrentam. A superação me encanta, pois atesta que sempre é possível recomeçar e dar um novo sentido à vida. Quando olho para trás me dou conta de que levantei voo muitas vezes. E valeu a pena. Porém, à medida que caminhamos, podemos até nos esquecer de que fomos feitos para voar.

Distraídos com os problemas, preocupações e medos que vamos acumulando ao longo do tempo, acabamos esquecendo da força que nos habita, uma coragem natural que está ali, apenas esperando ser redescoberta. Mas, em algum momento, somos surpreendidos pelo sopro forte e amoroso da vida, que insiste em nos tirar do chão para lembrar que nosso destino não é permanecer presos ao medo, mas sim alçar voo em direção aos nossos sonhos mais verdadeiros.

Cada um de nós é chamado a viver esse voo com coragem e autenticidade, pois é assim que descobrimos quem realmente somos e qual é o nosso propósito nesta existência. Não precisamos saber exatamente onde iremos pousar; a beleza está justamente em confiar no vento, deixar-se levar, sentir a suavidade da brisa ou a força das tempestades, compreendendo que tudo faz parte de um grande aprendizado.

A vida nunca prometeu caminhos fáceis, mas garantiu que, enquanto tivermos coragem para abrir as asas, haverá sempre um vento generoso para nos sustentar. Que hoje possamos aceitar esse convite maravilhoso para voar sem medo, entendendo que as quedas são apenas ajustes necessários, e que os momentos de insegurança são passageiros diante da beleza infinita do horizonte que nos espera.

Viver, afinal, é confiar nesse voo, nesse encontro diário com o céu e suas possibilidades infinitas, na certeza de que estamos sendo guiados pela força silenciosa da coragem e pela presença constante do amor que a vida generosamente sopra em nossa direção.