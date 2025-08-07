Frei Jaime Bettega

Feliz dia!
Notícia

Viver é confiar nas possibilidades infinitas e na certeza de que estamos sendo guiados pela força silenciosa da coragem 

A vida nunca prometeu caminhos fáceis, mas garantiu que, enquanto tivermos coragem para abrir as asas, haverá sempre um vento generoso para nos sustentar.

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS