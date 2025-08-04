Bom Dia! Ainda no início deste novo mês, saudamos esta nova semana de volta às aulas e de muitas realizações... Recomeçar é uma necessidade e uma alegria... Hoje é dia de São João Maria Vianney, padroeiro dos padres, especialmente dos párocos... Vocação é chamado, é proposta de amor... Feliz semana!

"Coragem nasce conosco. Os medos aprendemos." (Osho).

Quando olho para trás, percebo que os meus medos foram desaparecendo, com o passar dos anos. Ainda na tenra idade, assumi uma parcela da autonomia que era destinada aos adultos. Mesmo não sabendo onde seria o ponto de chegada, decidi percorrer um caminho solo, principalmente no focado nos estudos. Posso dizer que sempre tive muita coragem e muita determinação.

A coragem é nossa essência, algo profundamente natural, uma virtude que já veio inscrita na alma desde o primeiro instante de nossa existência. Ao nascer, não conhecíamos limites, dúvidas ou receios. Éramos movidos pelo instinto genuíno de explorar, descobrir e avançar, mesmo que para isso fosse preciso cair e levantar inúmeras vezes. Com o passar dos anos, entretanto, fomos absorvendo inseguranças e medos que nem sempre são nossos, mas que aprendemos a carregar ao longo do caminho. Esses medos acabam, muitas vezes, ocultando nossa coragem original, convencendo-nos de que somos pequenos demais diante dos desafios do mundo. Contudo, em algum lugar dentro de nós, essa coragem nunca deixou de existir, esperando apenas o momento certo para ressurgir.

Diante disso, é tempo de redescobrir nossa verdadeira natureza, aquele impulso vital que nos diz que podemos ir além, que somos mais fortes do que imaginamos, e que nenhuma dificuldade é capaz de apagar nossa luz interior. Podemos desaprender os medos que nos aprisionaram por tanto tempo e permitir que a coragem, que sempre esteve em nosso coração, ocupe novamente seu espaço merecido.

Que nesta segunda-feira, o primeiro passo seja dado com a firme convicção de que fomos feitos para seguir adiante com bravura, esperança e serenidade. Não precisamos inventar coragem, apenas reencontrá-la dentro de nós mesmos. Ao lembrar disso, retomamos a vida com mais leveza e determinação, sabendo que cada obstáculo superado é mais um capítulo vencido pela força que habita nossa alma.