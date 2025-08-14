Bom Dia! Acordando com alegria e com esperança... A vida é feita de incontáveis tentativas... Tentar já é uma forma de vencer o medo e se aproximar daquilo que queremos viver... A própria felicidade resulta das muitas tentativas diárias... Não importa o resultado: o segredo é tentar... Feliz dia!

“Se você tentou e falhou, parabéns. Tem gente que nem tenta.” (@passarinhos_no_telhado).

As duas décadas de ensino superior me colocam diante de muitas realidades. Vibro com quem persegue o objetivo da formatura e me entristeço com aqueles que desistem. Apesar das muitas oportunidades, tem muita gente desistindo de coisas essenciais e até da própria vida. Dói meu coração quando um dos cônjuges desistem da família. Sofro quando alguém desiste da amizade.

Leia Mais Despertar é mais do que abrir os olhos: é abrir a consciência

Nunca irei me acostumar com as desistências, pois elas provocam sofrimento. Sou adepto da persistência e sigo firme o meu caminho. Olha só: muitas vezes somos condicionados a acreditar que o valor de uma experiência está apenas no êxito final. Essa ideia acaba nos afastando de tentativas que poderiam mudar completamente o rumo de nossas vidas. O medo de falhar paralisa e cria uma falsa sensação de segurança, onde tudo permanece igual.

Mas a verdade é que só avança quem se arrisca, e cada passo dado na direção de um sonho é uma semente plantada, mesmo que não floresça de imediato. O ato de tentar nos transforma, pois amplia nossa visão, fortalece nossa coragem e nos mostra que somos capazes de muito mais do que imaginávamos. A falha não é um fim, mas um aprendizado disfarçado, carregando lições que o sucesso imediato não seria capaz de nos ensinar. Quem não tenta, permanece preso ao mesmo lugar, sem a chance de descobrir novos caminhos.

Quem tenta, mesmo que tropece, já se moveu, já tocou a possibilidade de algo novo. É nesse movimento que a vida acontece, que os horizontes se expandem e que a alma cresce. Talvez o sucesso não venha na primeira, nem na segunda vez, mas cada tentativa nos aproxima da direção certa. Celebrar o ato de tentar é celebrar a própria vida, pois ela é feita de movimento e recomeços.

Que hoje possamos honrar cada passo dado, independentemente do resultado, e reconhecer o valor que existe em simplesmente ter ousado. Afinal, quem tenta já está um passo à frente, não apenas no caminho, mas também no amadurecimento que vem com a experiência.