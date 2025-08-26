Bom Dia! Acordando aos poucos... A claridade é convocação, é alerta de início de uma nova jornada... Nem tudo está ao alcance do físico, mas com fé chegamos ao infinito... Que possamos acolher com disposição e amor os sinais de Deus... Feliz dia!

"Algumas coisas estão ao alcance de nossas mãos, outras ao alcance da nossa fé." (Rafa Lima).

Encontrei dois ipês amarelos floridos. Uma profunda alegria tomou conta do meu ser. Se não podemos realizar muitas coisas, ao menos podemos reconhecer e contemplar as maravilhas da criação. É necessário um olhar espiritualizado para perceber os movimentos do Criador. Há uma beleza profunda, porém, em reconhecer os limites daquilo que podemos realizar. A vida nos coloca diante de desafios que pedem coragem, decisão e empenho, e muitas coisas estão realmente sob nossa responsabilidade: cuidar da saúde, cultivar relações, assumir compromissos, dar passos concretos em direção aos sonhos.

Essas são as sementes que cabem às nossas mãos plantar. Mas há outras dimensões da vida que nos ultrapassam e exigem entrega. Nem tudo se resolve com cálculo ou esforço, e é nesse ponto que entra a fé, não como último recurso, mas como presença constante que nos sustenta. É ela que nos dá serenidade diante do incerto, que nos ajuda a descansar quando já fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. A fé não elimina as responsabilidades, mas nos ensina a aceitar com humildade o que foge ao nosso controle. Ela nos devolve confiança quando não temos respostas e nos recorda que há um Deus que guia os passos invisíveis do caminho.

