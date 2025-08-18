Bom Dia! O amanhecer anuncia a chegada de um novo dia e, ao mesmo tempo, estamos iniciando as atividades desta nova semana... Que o coração esteja em paz e que a disposição alcance níveis elevados...

Que as escolhas sejam conscientes e que os passos sejam leves... Abençoada semana!

"Despertar não é sobre mudar quem você é, mas sobre deixar para trás o que você já não é mais." (Deepak Chopra).

Ser seletivo parece ser que a atitude do momento. Mesmo não sendo fácil, tenho prestado muita atenção em tudo o que vai chegando, através de diferentes meios. Tem muita coisa boa que pode ser aproveitada, mas tem muito mais que nada soma. Ser seletivo é saber selecionar e ficar somente com o que faz a diferença. Um passo mais adiante: em relação à nossa história de vida, é muito importante não ficar relembrando o que não somou. Às vezes, gastamos tempo e energia com acontecimentos que não precisam ser relembrados com frequência. Temos que deixar no passado o que pertence ao ontem da nossa vida. Muitas vezes passamos anos carregando histórias, hábitos e crenças que já não nos pertencem, como se fizessem parte de nossa identidade. Elas moldaram quem fomos, mas não precisam definir quem continuaremos sendo.

O despertar é um processo delicado de desapego, um exercício de honestidade consigo mesmo para reconhecer o que ainda constrói e o que apenas ocupa espaço. Esse deixar para trás não é abandono frio ou negação do passado, mas um gesto de amor próprio que reconhece que certos capítulos já se encerraram. Ao soltar, abrimos espaço para novas experiências, relacionamentos e aprendizados que estejam alinhados com o que somos hoje. Segurar o que já não nos serve apenas retarda o crescimento e nos mantém presos a uma versão de nós mesmos que já cumpriu seu papel.

O despertar então é uma dança entre gratidão e desprendimento, onde agradecemos o que nos trouxe até aqui e ao mesmo tempo damos permissão para seguir adiante mais leves.