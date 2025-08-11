Bom Dia! Acolhendo com alegria este novo dia e esta nova semana... No calendário litúrgico hoje é dia de Santa Clara de Assis... Com São Francisco ela fundou a Ordem das Clarissas...

Era clara de nome e de vida... Largou tudo para viver a entrega total a Deus... Com Santa Clara e São Francisco, o mundo tornou mais repleto da presença de Deus... Feliz dia e abençoada semana!

"A cada dia nosso tempo vale mais, porque a cada dia resta menos."(@passarinhos_no_telhado).

A finitude é algo que instiga a reflexão. Sem ser melancólico, convém pensar sobre a quantidade de tempo que ainda dispomos. A longevidade dá bons sinais de que temos ainda bastante tempo. Porém, não podemos nos iludir: o tempo vai se esgotando, com o passar dos dias. Por mais que nos esforcemos em viver bem cada momento, um dia chegaremos ao último momento. Ainda bem que a eternidade nos habita e nos permite pensar e sonhar para além do tempo. Sim, existe algo de sagrado na percepção do tempo. Ele não para, não volta e não espera.

Cada amanhecer é uma nova oportunidade que não se repetirá da mesma forma. E por mais que isso possa nos assustar à primeira vista, também nos revela um caminho: é preciso valorizar o agora como o bem mais raro que temos. Quando compreendemos que o tempo é finito, passamos a escolher com mais sabedoria onde colocamos nossa energia, nossa atenção e nosso afeto. As prioridades mudam. Aquilo que antes nos roubava horas preciosas deixa de fazer sentido, e o que realmente importa se destaca com nitidez: os afetos verdadeiros, os momentos simples, a paz interior, a presença real.

Começar cada novo dia com essa consciência é um gesto de respeito com a própria existência. Não se trata de correr para fazer tudo, mas de fazer com alma aquilo que realmente nos constrói. A correria do cotidiano costuma nos distrair, fazendo parecer que temos tempo de sobra. Mas basta um breve silêncio para perceber que os dias passam com uma rapidez serena e certeira. Saber disso é um chamado à leveza, à verdade, à presença.