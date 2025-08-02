Bom Dia! Acordando sem pressa... O sábado chega e nos presenteia com muita serenidade e paz... Estamos no mês de agosto e queremos que seja um ótimo mês... Que a espiritualidade acompanhe nossas buscas e seja luz nos desafios do cotidiano... Feliz sábado!

“A vida é feita de agora.” (Sirlei Lima)

O meu agora é sempre repleto de opções. Gosto do momento presente pois é onde realizo e encaminho muitas coisas. De agora em agora, o amanhã é alcançado. Não gosto de adiar o que pertence ao hoje. Vejo tanta gente perdendo tempo. Lamento quando as pessoas ficam distraídas e deixam acontecer. Com frequência, passamos nossos dias divididos entre dois tempos que não existem mais: um passado que não pode ser mudado e um futuro que ainda não chegou.

Quantas vezes adiamos a felicidade esperando por condições perfeitas, ou lamentamos aquilo que não podemos mais alterar. Porém, quando paramos para pensar, percebemos que a vida só acontece plenamente neste instante exato em que estamos respirando. O momento presente é sagrado, pois carrega consigo toda a essência da existência.

Cada segundo vivido é único e irrepetível, por isso merece nossa atenção e carinho. Ao aprender a valorizar o agora, descobrimos uma serenidade que ultrapassa todas as preocupações. Afinal, viver intensamente não é deixar o tempo escapar entre os dedos, mas sim acolher com consciência e gratidão cada instante que Deus generosamente nos oferece. O agora tem uma beleza própria, mesmo que venha acompanhado de simplicidade.

Nele estão escondidas as verdadeiras oportunidades de amar, sorrir, perdoar, agradecer e acolher. Quando compreendemos isso, sentimos menos ansiedade e mais paz interior, porque reconhecemos que o presente é um presente divino. Não é possível ser feliz no futuro, pois ele nunca chega; a felicidade só pode ser encontrada no hoje, no aqui e agora, em pequenos gestos e grandes silêncios.

Que o coração aprenda a valorizar a preciosidade do instante presente. Que saibamos viver com alma leve, dispostos a encontrar alegria e profundidade nos detalhes mais singelos. É assim que a vida se renova, é assim que o hoje se torna inesquecível, é assim que o agora ganha sentido.