Frei Jaime Bettega

A magia do instante
Notícia

O momento presente é sagrado, pois carrega consigo toda a essência da existência

A felicidade só pode ser encontrada no hoje, no aqui e agora, em pequenos gestos e grandes silêncios.

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS