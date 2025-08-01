Frei Jaime Bettega

Nada é desperdiçado
Notícia

Nenhuma lágrima é perdida, nenhum momento de dor passa sem deixar algo em troca

A vida sempre encontra uma forma silenciosa de nos ensinar aquilo que nossa alma precisa saber para continuar

