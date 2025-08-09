Bom Dia! O Dia dos Pais nos emociona... Família é tudo... Que a convivência familiar seja qualificada... Não existe falta de tempo, o que falta, muitas vezes, é prioridade... Um pouco de tempo, bem vivido, é suficiente para fortalecer os laços e permitir o fluxo natural da vida... Parabéns aos pais... Feliz sábado!

“Não é falta de tempo. É falta de presença.” (@passarinhos_no_telhado).

O tempo será sempre uma dádiva, pois permite a realização de tantas coisas e, acima de tudo, dá vida à vida. Para alguns, no entanto, o tempo é um vilão justamente por ser escasso e por se tornar impossível a sua multiplicação. Não sendo possível interferir na quantidade, se faz necessário qualificar o tempo. Um exemplo bem prático é a questão familiar: os pais nem sempre conseguem ficar um tempo razoável com os filhos. Então, no lugar da quantidade, a qualidade se impõe.

Acontece que num mundo tão acelerado, a frase "não tenho tempo" se tornou uma justificativa comum para quase tudo. Perdemos oportunidades valiosas de conexão, alegrias simples e momentos profundos, acreditando que a culpa é sempre do tempo, ou melhor, da falta dele. Porém, se olharmos com sinceridade, percebemos que o que realmente nos falta não são horas no dia, mas sim presença verdadeira em cada instante vivido. O tempo é sempre o mesmo para todos, generoso e constante; somos nós que muitas vezes não estamos presentes nele.

Estar presente significa viver cada encontro com intensidade, ouvir com atenção genuína, olhar com profundidade, abraçar com carinho verdadeiro. Não se trata de estar fisicamente em um lugar, mas sim de estar inteiro ali, de corpo e alma. Quem vive com presença consegue transformar poucos minutos em lembranças inesquecíveis, e pequenos encontros em grandes histórias. O segredo é simples e profundo: onde há presença, há vida em abundância. Onde falta presença, sobra vazio e ansiedade.

É preciso aprender a silenciar a mente acelerada e permitir que o coração assuma o comando. Assim, entendemos que cada instante é único e merece ser vivido plenamente. Não precisamos de mais tempo, precisamos apenas aprender a valorizá-lo com atenção, cuidado e afeto. Que possamos abrir espaço para que o tempo proporcione uma presença consciente em nossas vidas, tornando cada momento uma experiência significativa e especial. Afinal, o maior presente que podemos dar uns aos outros é exatamente esse: nossa presença inteira, sincera e amorosa.