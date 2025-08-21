Bom Dia! Um novo dia é um presente dedicado à vida... A claridade inunda o nosso olhar e o coração pulsa esperança e paz... No calendário litúrgico, hoje é dia de São Pio X... O Papa que permitiu a Primeira Eucaristia para as crianças... Que o nosso coração busque também as coisas do Alto... Feliz dia!

"As pessoas não querem ouvir o que você teria feito, elas querem alguém que as escute sem julgamentos." (@passarinhos_no_telhado).

Vivemos num tempo de muitas palavras de pouca escuta. Falar cura a alma. Transformar os sentimentos em palavras é uma forma simples e eficaz de normalizar a vida. Precisamos dedicar mais tempo à escuta, pois a carência é enorme. Tenho dedicado algum tempo para escutar os dramas humanos. Tomara que mais gente consiga reservar algumas horas para isso.

Escutar de verdade é um gesto raro e precioso, capaz de se tornar um bálsamo invisível para quem carrega fardos. Em tempos em que as vozes competem para serem notadas, parar para ouvir o outro é quase um ato de resistência. Há quem acredite que o papel principal em uma conversa é falar, aconselhar ou resolver, mas o que a vida nos ensina é que muitas vezes o maior presente está na escuta silenciosa, atenta e compassiva.

Quando alguém nos procura, não busca uma receita pronta, mas alguém disposto a estar ali, inteiro, sem distrações, disposto a segurar sua fragilidade sem expor feridas ao julgamento. Ao ouvirmos sem criticar, permitimos que a pessoa se reconheça, que suas próprias palavras ecoem dentro dela, abrindo caminhos que nem sempre seriam visíveis se fossem interrompidos por conselhos apressados. Julgar é levantar muros, mas escutar é abrir janelas. Ao julgar, diminuímos o outro; ao escutar, devolvemos dignidade.

Existe uma diferença profunda entre aconselhar e acolher, e é nessa diferença que mora a força da escuta verdadeira. Acolher não exige respostas perfeitas, apenas presença. A pessoa não quer saber como nós resolveríamos a sua dor, porque a vida de cada um tem caminhos diferentes. O que ela precisa é sentir-se respeitada em sua história e em seus sentimentos, sem ser apressada a seguir por trilhas que não lhe pertencem. Escutar assim é também um aprendizado para nós: descobrimos o quanto podemos crescer ao silenciar nossa pressa, ao deixar de lado o ego que quer sempre dar a última palavra.

Quem aprende a escutar sem julgamento cultiva vínculos mais verdadeiros, porque oferece um espaço onde a autenticidade pode florescer. Talvez seja exatamente isso que o mundo mais precise: menos vozes competindo e mais ouvidos dispostos a acolher.