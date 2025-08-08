Bom Dia! Amanhece mais um dia que vai precisar da nossa coragem... O amanhecer traz sempre a oportunidade única de escolhermos a nós mesmos... Façamos a vida valer a pena... Que o Dia dos Pais, que se aproxima, seja um momento único de amor familiar... Feliz jornada!

“Depois do medo vem a vida. E o mundo pertence a quem tem a coragem de se escolher” (@passarinhos_no_telhado)

A vida é feita de escolhas. A cada instante, nos encontramos diante de diferentes opções, que aguardam por escolhas. Mas o maior desafio é escolher-se. Não podemos adiar mais nada, pois estamos defasados e a nossa estima não anda com bons níveis. Escolher-se é um ato de ternura e de coragem. Acontece que, desde pequenos, aprendemos a ter receios, a evitar riscos, a desconfiar do desconhecido.

Aos poucos, vamos acumulando temores que, sem perceber, limitam o espaço que deveríamos ocupar no mundo. Mas chega um momento especial, em que compreendemos que a vida é muito mais ampla e significativa do que qualquer medo possa sugerir. É exatamente nesse instante de lucidez e coragem que decidimos nos escolher, acolher a própria essência, assumindo a responsabilidade por nossa felicidade.

Quando optamos por enfrentar aquilo que nos amedronta, abrimos caminho para descobrir toda a beleza escondida além do receio. Percebemos que o medo não é uma barreira definitiva, mas sim um convite disfarçado para que possamos dar um passo além, encontrando a verdadeira vida que se revela somente para aqueles que têm a ousadia de se lançar.

Escolher-se é um ato poderoso e profundamente libertador, é afirmar que merecemos plenitude e realização, que somos dignos dos sonhos mais bonitos. O mundo, então, passa a pertencer aos que, corajosamente, optam por honrar sua própria história, valorizando a autenticidade mais do que qualquer aprovação externa.

A coragem de se escolher traz consigo uma energia renovada, que transforma nossos dias e nos torna capazes de abraçar o futuro com confiança. Que possamos, diariamente, dar espaço à coragem, deixando que ela guie nossos passos, enquanto nos despedimos gentilmente de cada receio que nos impediu de avançar.