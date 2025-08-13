Bom Dia! A quarta feira chega e nos convida para abraçar uma nova jornada... Despertar é mais do que abrir os olhos: é abrir a consciência... Estejamos sempre atentos, pois a vida acontece a cada instante... As oportunidades são únicas... Viver é muito bom... Feliz dia!

"O mundo normal nos atrai. Enquanto atrai, distrai. E porque nos distrai, nos trai. Se nos deixamos trair, ele nos destrói. É hora de despertar!" (Hermógenes).

Admiro as pessoas que estão sempre atentas, lendo sinais e compreendendo os detalhes. Viver distraído pode significar um desperdício de tempo. Carrego comigo o desejo de compreender a complexidade do mundo, utilizando as muitas ferramentas que estão ao nosso alcance, no intuito de criar novas estruturas. As novidades que as ciências nos apresentam confirmam o meu desejo de fazer o novo acontecer. Porém, a vida cotidiana nos oferece um roteiro conhecido: trabalhar, cumprir compromissos, buscar estabilidade, seguir padrões.

Essa rotina pode dar a sensação de segurança, mas, se não estivermos atentos, ela nos rouba a oportunidade de viver com profundidade. O “normal” costuma vir carregado de distrações que nos afastam de nossa essência, criando ilusões de satisfação que se desfazem com o tempo. Aos poucos, vamos nos acostumando a viver no automático, reagindo mais do que escolhendo, consumindo mais do que criando, existindo mais do que vivendo. É nesse ponto que o “normal” começa a nos trair, pois anestesia nossa percepção e nos faz acreditar que já temos o suficiente, quando, na verdade, estamos vazios.

Leia Mais Escolher-se é um ato de ternura e de coragem

Despertar significa romper esse ciclo, abrir os olhos para as escolhas que fazemos e questionar o que realmente nos realiza. É reconquistar a liberdade de pensar por conta própria, de sentir com autenticidade, de viver com propósito. Não é um processo confortável, pois despertar exige coragem para abandonar zonas de conforto, enfrentar verdades e reorientar caminhos.

Mas é também o início de uma vida mais lúcida, mais livre e mais fiel àquilo que somos. O mundo continuará tentando nos atrair com o brilho daquilo que é superficial. Cabe a nós decidir se vamos seguir adormecidos ou se permitiremos que a consciência ilumine cada passo. A hora é agora. Porque, quando despertamos, a vida deixa de ser apenas sobrevivência e se torna plenitude.