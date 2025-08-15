Bom Dia! Acordando aos poucos... O amanhecer é sempre convidativo e empolgante... Como é maravilhoso sentir a vida e colocar-se em movimento, sempre em busca de algo novo... As surpresas acontecem para quem está sintonizado com uma profunda vontade de viver... Feliz dia!

“Cuidado para não ensinar ao mundo que você resolve tudo. Esse é o melhor jeito de se cercar de pessoas que não resolvem nada.” (@passarinhos_no_telhado)

Conheço uma jovem mãe que é muito empenhada. Possui muitos dons culinários. É alguém que sabe o que quer e que aceita ser orientada. Estendi a mão num momento de necessidade. Num dia desses recebi essa mensagem: ‘Eu acho incrível a forma como o senhor incentiva as pessoas a irem atrás do que queremos com o próprio esforço. Sempre deixou claro: Quer ajuda? Eu posso ajudar, mas você também vai se ajudar.’

Fiquei feliz com o recado, pois percebi que ela havia compreendido que existia uma parte que só ela podia fazer. É importante ajudar quem se ajuda. A disposição para ajudar é uma virtude que aproxima as pessoas e fortalece os vínculos. No entanto, quando essa disposição se transforma em hábito inquestionável, começamos a assumir funções e responsabilidades que não são nossas.

A intenção pode ser boa, mas o efeito nem sempre é. Ao resolver tudo para todos, enviamos uma mensagem silenciosa: podem deixar que eu dou conta. E é justamente aí que mora o perigo. As pessoas ao nosso redor se acomodam e deixam de desenvolver suas próprias capacidades de enfrentar e resolver desafios. No início, pode parecer mais rápido e até mais eficiente fazer por conta própria, mas, com o tempo, isso se transforma em um peso injusto.

Além disso, privamos os outros da oportunidade de crescer e se fortalecer diante das dificuldades. Aprender a estabelecer limites é um ato de amor próprio e também de amor ao próximo, pois ensina que cada um é responsável por sua parte. Não é frieza, é maturidade. É permitir que a vida ensine a todos, não apenas a nós.