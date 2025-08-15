Frei Jaime Bettega

Saudáveis limites
Aprender a estabelecer limites é um ato de amor próprio e também de amor ao próximo

O verdadeiro apoio não é carregar tudo sozinho, mas estar presente para orientar, encorajar e, quando necessário, estender a mão

