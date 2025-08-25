Bom Dia! O amanhecer é sempre portador de vida e de esperança... Que esta nova semana de atividades, estudos e compromissos seja marcada pelo dinamismo, disposição e muito vigor... Fomos feitos para grandes realizações... Não podemos nos apequenar perante os desafios do cotidiano... Feliz dia e semana!

"Não posso fazer o mundo florescer, mas posso plantar a minha semente." (Ivânia D. Farias).

Minha mãe sempre plantava flores para colocar num vaso sobre a mesa. Herdei dela esse gosto de ver os ambientes floridos. Todos deveriam lançar algumas sementes, ao longo da vida. Com certeza, o mundo seria diferente. Eu sei que temos muito por fazer. A tentação de querer transformar tudo de uma só vez é grande, mas logo nos deparamos com os limites da vida. O mundo é vasto demais, cheio de dores, injustiças e incertezas que não conseguimos resolver sozinhos. No entanto, isso não significa paralisia.

Cada um de nós traz consigo pequenas sementes capazes de gerar mudanças discretas e, ao mesmo tempo, profundas. Uma palavra de carinho, um gesto de atenção, uma atitude honesta, tudo isso tem a força de plantar esperança onde antes havia desânimo. Não podemos fazer o jardim inteiro florescer, mas podemos cuidar do pedaço de chão que nos foi confiado. A vida não exige que façamos tudo, mas que façamos a nossa parte com amor e verdade. O segredo está em compreender que a semente, por menor que seja, carrega dentro dela a promessa de algo maior.

Leia Mais Os tempos difíceis costumam testar a nossa resistência