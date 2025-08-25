Frei Jaime Bettega

Fomos feitos para grandes realizações
Notícia

A vida não exige que façamos tudo, mas que façamos a nossa parte com amor e verdade

O mundo é vasto demais, cheio de dores, injustiças e incertezas que não conseguimos resolver sozinhos

Frei Jaime Bettega

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS