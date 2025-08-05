A vida jamais permite que fiquemos distraídos por muito tempo

Bom Dia! O amanhecer se faz convite para recomeçar... Disposição e determinação podem ajudar significativamente, quando se trata de muitas realizações... Queremos dar conta de nossa missão neste mundo... Que Deus nos ajude nesta desafiadora travessia... Feliz dia!

“Cedo ou tarde, a vida te obrigará a cuidar da tua mente, do teu corpo e da tua vida espiritual. E, às vezes, tudo de uma só vez.” (@passarinhos_no_telhado)

O autocuidado vem despontando como uma atitude necessária e até urgente. Bem sabemos que qualquer descuido pode comprometer a naturalidade do existir. Não se trata de pensar somente em si, mas também não se deixar no esquecimento. O cuidado para com a vida espiritual surge como um luzeiro que remete para novas posturas de vida.

Sim, somos um conjunto harmonioso de corpo, mente e espírito, e cada uma dessas dimensões necessita de atenção constante para que possamos desfrutar de uma vida equilibrada. Contudo, frequentemente vamos adiando esse cuidado, como se houvesse algo mais importante que pudesse esperar nosso próprio bem-estar.

Ignoramos sinais do corpo, evitamos o silêncio necessário para aquietar a mente e, muitas vezes, esquecemos o alimento espiritual que sustenta nossa alma. A vida, porém, com sua sabedoria infinita, jamais permite que fiquemos distraídos por muito tempo. Ela nos acorda, às vezes de forma suave, outras vezes com uma intensidade que chega a nos tirar o fôlego, para que possamos perceber a necessidade urgente desse autocuidado.

Quando isso acontece, podemos nos sentir sobrecarregados, como se todas as nossas fragilidades fossem reveladas ao mesmo tempo, exigindo uma ação imediata. No entanto, por trás dessa aparente exigência está a oportunidade única de reencontrar nosso equilíbrio essencial. Ao dar atenção às necessidades do nosso corpo, da nossa mente e da nossa espiritualidade, abrimos espaço para que a paz, a leveza e a plenitude voltem a fazer parte da nossa rotina.