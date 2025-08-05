Frei Jaime Bettega

Cuidar-se por inteiro
A vida jamais permite que fiquemos distraídos por muito tempo

 Ao dar atenção às necessidades do nosso corpo, da nossa mente e da nossa espiritualidade, abrimos espaço para que a paz, a leveza e a plenitude voltem a fazer parte da nossa rotina



