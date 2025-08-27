Bom dia! Entre um pensamento e outro, o dia de Santa Mônica chega à minha lembrança... Chorou e rezou durante 30 anos para seu filho Agostinho, que se tornou santo... A prece de uma mãe tem um valor infinito... Recordo de tantas mães que derramam lágrimas e elevam aos céus suas preces... Muitas bênçãos para elas... Feliz dia!

"Entender-se é mais libertador do que ser entendido pelos outros." (@passarinhos_no_telhado).

A vida, cedo ou tarde, vai nos pedir serenidade e paz. De um jeito ou de outro, no amor ou na dor, teremos que harmonizar nossa existência. É imprescindível conhecer-se para poder viver autonomamente e estar de bem com todos. Acontece que, muitas vezes, gastamos uma energia imensa tentando explicar nossas escolhas, justificando nossas atitudes e buscando aprovação externa, como se a validação do outro fosse condição para a nossa paz. Mas o tempo nos mostra que viver para ser entendido pode se tornar um fardo.

Cada pessoa interpreta a vida a partir de suas experiências, dores e limitações, e dificilmente alcançará a totalidade do que somos. O verdadeiro alívio não está em ser compreendido, mas em compreender-se. Esse é um caminho silencioso, íntimo, que exige coragem para olhar para dentro e acolher nossas sombras e luzes. Quando aprendemos a nos entender, não precisamos mais de tantas explicações, porque carregamos em nós a certeza de quem somos e do que nos move. Essa clareza nos dá liberdade para seguir em frente sem a dependência constante do olhar alheio. Entender-se é também aprender a lidar com as próprias fragilidades sem transformar cada erro em condenação. É aceitar que a vida é feita de contradições e que mesmo nos nossos limites há dignidade. Ao dar esse passo, libertamo-nos das correntes invisíveis que nos aprisionam em expectativas externas e começamos a viver de modo mais autêntico.

As relações também se tornam mais leves, porque já não precisamos que os outros nos expliquem ou nos aprovem; o que buscamos é apenas o encontro verdadeiro, sem cobranças.

A liberdade interior nasce quando a compreensão de si mesmo se torna maior que a necessidade de reconhecimento. Não se trata de viver isolado, mas de viver inteiro, com raízes firmes em quem somos. Esse processo pode ser longo e até doloroso, mas é profundamente libertador. E quando chegamos a esse ponto, descobrimos que a paz não está no entendimento externo, mas no diálogo contínuo e honesto com o próprio coração.