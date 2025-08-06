Frei Jaime Bettega

Crescer na autenticidade
A verdade pode ser desconfortável, por vezes até dolorosa, mas ela nos liberta

Quando encaramos de frente o que habita no nosso coração, damos passos importantes em direção à plenitude e à paz interior

Frei Jaime Bettega

