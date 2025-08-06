A verdade pode ser desconfortável, por vezes até dolorosa, mas ela nos liberta

Bom Dia! Um novo amanhecer se apresenta diante dos nossos olhos... Que a nossa disposição seja a melhor saudação para este novo dia... A vida acontece nos pequenos detalhes e se eleva nos mais nobres pensamentos... Há uma força extraordinária que precisa da nossa acolhida e atenção... Sejamos agradecidos à vida... Feliz dia!

“Você só cresce até onde consegue encarar a verdade sobre si mesmo.” (@passarinhos_no_telhado).

O desejo de crescer marca as diferentes etapas da vida. Lembro, como se fosse hoje, a vontade de ‘ser grande’, no sentido mais humildade da palavra. Quando pequenos desejávamos que os anos passassem rapidamente. Hoje olhamos para trás e daríamos tudo para voltar no tempo. Não tem outra alternativa: é necessário viver esse momento especial: aqui e agora. Outra coisa que se sucede praticamente com todos: durante a vida, frequentemente tentamos evitar o encontro com as nossas fragilidades, erros ou aspectos menos bonitos do nosso interior.

Leia Mais A vida jamais permite que fiquemos distraídos por muito tempo

Como se fôssemos capazes de nos proteger escondendo aquilo que não queremos reconhecer, acabamos nos privando justamente da oportunidade mais valiosa que a vida nos oferece: o autoconhecimento verdadeiro. Só quando aceitamos encarar a verdade sobre quem somos, com todas as imperfeições e qualidades, conseguimos avançar de fato, ultrapassando os limites que nós mesmos impusemos ao nosso crescimento. A verdade pode ser desconfortável, por vezes até dolorosa, mas é ela que nos liberta, permitindo-nos viver com mais leveza e autenticidade.

Não há crescimento possível sem coragem, sem esse ato generoso de acolher aquilo que somos em essência, sem máscaras ou desculpas. Crescer exige honestidade consigo mesmo, pois apenas ao reconhecer nossas limitações e acolher nossas falhas podemos trabalhar para transformá-las em aprendizado e amadurecimento. Ao encararmos de frente o que habita o nosso coração, damos passos importantes em direção à plenitude e à paz interior.

Não precisamos temer o que descobriremos ao olhar profundamente para nós mesmos, pois é exatamente ali que encontramos as respostas que tanto buscamos. É como se nossa alma dissesse, suavemente: "Aceite-se por inteiro e, assim, você poderá ir mais longe." Que possamos acolher esse convite com o coração aberto e corajoso, reconhecendo que o crescimento mais significativo acontece exatamente onde há autenticidade e aceitação. Ao fazer isso, tornamos a jornada da vida mais rica, mais verdadeira e repleta de significado.