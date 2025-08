Ter um tempo que seja verdadeiramente nosso é algo profundamente transformador

Bom Dia! Encontrando motivos para começar bem este novo dia... Último dia do mês de julho... O tempo passa e a vida vai somando experiências... Sejamos criativos e conscientes, pois voltar atrás é praticamente impossível... Mas o que realmente importa não é a quantidade das horas, mas o significado que damos a elas... Vivamos com intensidade... Feliz dia!

O mundo está num movimento intenso. Talvez não seja o mundo que tenha dando um ritmo tão acelerado. Eu, particularmente, não reclamo da falta de tempo. Organizando bem a vida, o tempo é suficiente. Não abro momento de escolher as prioridades e de dinamizar o tempo que vai passando. As pessoas que estão sempre reclamando são, talvez, as que não encontram tempo para tudo, pois gastam uma boa parcela do tempo em lamentações.