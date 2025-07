Somos nós que fazemos o dia acontecer

O que envolve o ser humano me interessa. Me encanto com pessoas que se preocupam com o significado da vida. Tenho observado, porém, a presença da superficialidade no cotidiano das pessoas. O universo da aparência pode fragilizar a própria essência. Precisamos de um bom conteúdo para gerar em nós a consistência. Através das palavras é fácil perceber quem entende da vida e quem simplesmente deixa acontecer. As palavras são reveladoras. Há uma delicadeza escondida nas palavras que nascem da alma. Elas não procuram vencer uma discussão, nem convencer pela força.