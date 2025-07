Somos feitos de movimento, mas também de vínculos

Me encanto com o ninho do beija flor, com a arquitetura da casa do João de barro, com o ninho das galinhas e tantos outros. São muitas as espécies que constroem admiráveis ninhos. Na infância, minha diversão era encontrar os ninhos das galinhas. Quando encontrava, uma verdadeira festa acontecia. O ninho do beija flor é miúdo, mas feito com uma criatividade incrível. Quanta dedicação na construção do espaço da vida.