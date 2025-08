Continuamente somos convocado à empatia. Há uma insistência que faz abraçar a solidariedade e, assim, compreender e amenizar a dor do outro. Porém, é preciso um pouco de atenção, pois a vida acontece num constante encontro e desencontro com o outro, num entrelaçamento de histórias e emoções que acabam influenciando profundamente nossa maneira de sentir e de enxergar o mundo.

Ao adquirir consciência dessa verdade, conseguimos nos proteger melhor emocionalmente, preservar nosso equilíbrio interior e viver com mais leveza e autenticidade. Sentimentos são como visitas: podem passar pela nossa casa, mas não precisam morar conosco. Que sejamos capazes de abrir as janelas da alma para deixar sair aquilo que não é nosso e acolher com ternura o que verdadeiramente nos constitui e nos fortalece. Ao aprender a selecionar o que fica em nosso coração, vivenciamos uma existência mais harmoniosa e leve, plenamente alinhada com quem realmente somos.