Que maravilha ser presenteado com um novo dia

As brincadeiras na chuva povoam as minhas lembranças. Não tínhamos medo de nos molhar e nem nos preocupávamos com possíveis resfriados. De fato, a infância marca nossa existência, pois na inocência vivíamos a leveza dos encontros e da criatividade misturada com a humildade. Os anos passam e os registros permanecem. Hoje compreendemos que não há como impedir que certas nuvens se formem no céu. Elas chegam com a força de quem não pede licença e se instalam no tempo com a autoridade do imprevisto.