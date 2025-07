Precisamos administrar a nossa solidão

O contato com diferentes públicos pode favorecer o entendimento do que teremos pela frente, nos próximos tempos. Sempre gostei da palavra ‘tendência’, pois nela temos um indicativo dos próximos desdobramentos. A opção pelo individualismo, isto é, pensar só em si mesmo, já está rendendo frutos, pois não é baixo o número de pessoas enfrentando a solidão.

O toque que não acolhe, a conversa que não escuta, o olhar que não enxerga. Tudo isso fere com uma delicadeza cruel. O humano precisa de mais do que companhia, precisa de conexão. A alma reconhece quando é vista, quando é acolhida, quando é aceita sem disfarces. Não se trata de quantidade de pessoas ao redor, mas da qualidade da presença. Há abraços que curam, palavras que acendem, silêncios que acompanham. Estar verdadeiramente com alguém é dividir o interior, não apenas o espaço. Talvez por isso tanta gente escolha o recolhimento, não por desistência, mas por respeito a si mesmo. Melhor o silêncio verdadeiro do que o ruído de uma presença vazia. A verdadeira companhia é aquela que não exige máscara, que não cobra perfeição, que permanece mesmo quando tudo está em ruínas. Quando o outro vira casa e não vitrine, o coração deixa de vagar. Comunhão de vidas é algo a ser pensado. Bênção! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!