Bom dia! Reunindo os melhores motivos para iniciar este novo dia... Que as realizações sejam eficazes e que a persistência possa abrir novas portas... Como é bom olhar a vida a partir do melhor que ela nos oferece... Feliz dia!

"O irônico de envelhecer é que sua vista fica pior, mas você consegue enxergar melhor as pessoas." (@mensagens.fortes).

A visão tem um papel significativo no contexto do corpo humano. Porém, guardo em minha memória o livro do Pequeno Príncipe, que nos recorda que ‘o essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração’. E o passar dos anos contribui para que o olhar do coração aconteça serenamente. Olhar com o coração é focar na essência. Sempre saúdo a maturidade pois ela nos dá a permissão para o encontro com o equilíbrio. Bem sabemos que o corpo se transforma com o tempo.

A visão perde nitidez, os passos ficam mais lentos, o espelho devolve traços antes invisíveis. Mas é na alma que a claridade aumenta. Com o passar dos anos, o olhar deixa de buscar aparências para repousar na essência. Enxerga-se com o coração. Já não se acredita em todo sorriso, nem se decepciona com todo silêncio. Aprende-se a ler os gestos miúdos, as intenções escondidas, os sentimentos que não foram ditos, mas se mostram em pequenos detalhes. A idade ensina a escutar com mais profundidade, a julgar menos e acolher mais. Aos poucos, o que parecia indispensável se torna acessório. E o que antes passava despercebido revela sua importância silenciosa.

Leia Mais A vida é uma construção que merece atenção e cuidado

A lucidez que vem com o tempo não é fruto de fórmulas, é colheita de experiências. A vida, com suas voltas e recomeços, vai afiando o olhar e suavizando os julgamentos. Envelhecer é um privilégio que nem todos alcançam. E os que chegam até ali, com serenidade, carregam nos olhos uma luz que não depende da vista, mas da verdade de quem aprendeu a olhar com amor. Talvez não vejamos mais com tanta nitidez as letras dos livros ou os rostos, a partir de uma distância.