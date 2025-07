O processo de cura não é rápido nem fácil, mas é profundamente libertador

Bom Dia! Que este novo dia seja de muita paz e de muita luz... Hoje é o dia do agricultor e do motorista... Duas classes essenciais para a normalidade da vida... Muitas bênçãos sobre os colonos e os motoristas... Feliz sexta-feira!

Quando não damos a devida atenção ao que pede cuidado em nosso interior, corremos o risco de projetar no outro aquilo que nos falta ou o que ainda machuca. Por isso, antes de tudo, é preciso dedicar tempo e carinho para acolher nossas próprias dores, permitindo que o bálsamo do autoconhecimento e da espiritualidade transforme cicatrizes em aprendizado, e mágoas em perdão.

Não se trata de eliminar a dor, mas sim aprender com ela, acolhendo-a com suavidade e permitindo que o amor tome o espaço antes preenchido pelo sofrimento. Quando nos curamos, aprendemos a olhar o outro sem cobranças exageradas ou expectativas desmedidas, porque descobrimos que somos inteiros e completos em nossa essência. Assim, nossas relações deixam de ser fontes constantes de angústia ou conflito e tornam-se expressão genuína do amor, livres das correntes do ressentimento ou da insegurança.