Bom Dia! A segunda-feira desponta como ponto de partida, cheia de promessas e repleta de possibilidades. Que as férias de julho sejam uma alegre oportunidade de convivência e de fortalecimento dos laços familiares e de amizade. Que o cuidado permeie os nossos movimentos e deslocamentos. Feliz e abençoada semana!

“Segue em frente e diz aos teus medos que eles não sabem nada sobre a tua coragem.” (@passarinhos_no_telhado)

As mudanças sociais impactam diretamente em nosso modo de viver. Há tempo adicionei o cuidado no meu cotidiano, ao invés de sentir medo. O medo anestesia e rouba os melhores sonhos. Vejo muitas pessoas abdicando de belas iniciativas unicamente por causa do medo. Ninguém deveria deixar de viver de forma espontânea por causa do medo. Podemos reorganizar nossas rotinas, deixando o cuidado traçar os novos itinerários.

Sim, o amanhecer nos lembra que toda estrada começa com o primeiro passo, mesmo quando o coração ainda carrega resquícios de medo. A coragem não grita, mas segue. Os medos falam alto, especialmente quando estamos diante do novo, do incerto, daquilo que exige entrega. Eles usam palavras duras, pintam cenários sombrios e tentam nos convencer a parar. Alimentam dúvidas, distorcem possibilidades, projetam fracassos antes mesmo que algo comece.

Mas a coragem não discute, ela age. Ela se move mesmo com o coração acelerado, mesmo com os pensamentos duvidando. Não é ausência de medo, é presença de propósito. É saber que o caminho vale mais que a hesitação. Há dentro de nós uma força que os temores desconhecem, uma centelha que insiste em brilhar mesmo quando a escuridão tenta apagar. Quando colocamos os pés no caminho, mesmo trêmulos, já estamos vencendo.