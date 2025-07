O lado bom não apaga o que dói, mas devolve leveza para continuar

Os dias passam e acabamos cimentando um jeito de ser. É evidente que a flexibilidade faz parte da postura de quem deseja estar sintonizado com os novos tempos. Tentei resgatar um pouco do meu histórico, mas não consegui perceber quando iniciei o meu comprometimento com o lado bom de tudo e de todos. Posso afirmar que, em tudo, sempre opto pelo lado bom das coisas e dos fatos. Mais do que uma característica é realmente o meu jeito de ser.

Ninguém me obrigou ser assim, a vida me oportunizou. Sempre agradeço por ser otimista e por acreditar em final feliz. Mas eu sei que nem tudo é simples. Muitas situações não oferecem apenas um caminho. As pessoas, as palavras, os encontros e até os silêncios costumam ter mais de uma face. E, mesmo assim, a decisão sobre qual lado contemplar ainda nos pertence. Há quem prefira ver a sombra, mesmo com o sol nascendo.