Bom Dia! Entre um pensamento e outro, os sentimentos aproveitam para disputar espaço... Sabemos muitas coisas, mas sentimos muito mais... O sentir é tão particular ao ponto de sermos realmente únicos... No humano nada se repete... O segredo está no respeito que cultivamos e no amor que expressamos... Viver é bom demais... Feliz dia!

"A angústia é quando o coração já sabe o que quer, mas a mente ainda tenta impedir." (@passarinhos_no_telhado).

Os muitos anos de formação e a convivência diária, tendo como cenário os espaços conventuais, ajudaram para que eu me apaixonasse pelo silêncio. Quando posso, simplesmente fujo dos lugares barulhentos. Até a missão de escrever praticamente exige que eu viva abraçado no silêncio. Mesmo optando pelo silêncio, não estou isento de angústias. Nem sempre consigo identificar a origem das minhas angústias, mas acabo convivendo com elas, na esperança que sejam passageiras.

Ainda bem que aprendi a não ser um angustiado irreverente. Meus momentos de angústia são rápidos, pois sempre abro espaço para a espiritualidade que é profundamente transformadora. O coração não fala em voz alta, mas sua linguagem é clara. Ele não argumenta, não impõe, apenas revela. Há um momento em que sentimos, com uma nitidez inquietante, o que precisa ser feito. Não é confusão, é certeza. Mas a mente, acostumada a pesar riscos e medir consequências, reage.

E nessa tentativa de controlar o que já foi intuído, nasce a angústia. É como se o corpo inteiro gritasse por movimento enquanto a razão puxasse o freio. O conflito não é entre certo e errado, mas entre medo e verdade. Quando ignoramos o chamado da alma, o silêncio vira peso e o dia parece travar em si mesmo. A leveza só retorna quando reconhecemos que há decisões que não precisam ser compreendidas pela lógica, apenas respeitadas pela consciência.

O caminho mais sereno nem sempre é o mais seguro aos olhos do mundo, mas é aquele que alinha por dentro. É esse alinhamento que desfaz o nó no peito. Ao longo do dia, pode ser que a mente ainda tente tomar a frente, mas o coração persistente, firme e silencioso continuará apontando o rumo. E basta uma fresta de coragem para que a paz comece a se estabelecer. Convém não maltratar o coração, pois ele sempre quer o nosso melhor. Bênção!