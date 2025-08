Neste dia dos avós, dia dos nonos, nosso abraço e gratidão

O tempo nos presenteia com a maturidade. É evidente que o amadurecimento não advém somente do tempo que passa, depende muito do que fazemos com o tempo que nos é disponibilizado. Num determinado período da existência vivemos mais voltados para fora. Depois, aos poucos, vamos nos interiorizando e nos dando conta de que a vida depende da nossa auto compreensão.

É um encontro genuíno com a própria essência, com aquilo que verdadeiramente somos, livres das máscaras e das aparências. A libertação que nasce dessa compreensão interna é sutil, mas imensamente poderosa. Uma vez que nos aceitamos plenamente, com nossas forças e fragilidades, aprendemos a amar o caminho percorrido e a respeitar o ritmo singular do nosso coração. Não precisamos mais mendigar a validação dos outros, pois descobrimos que a paz que buscamos está dentro do nosso próprio ser. Nessa jornada de auto compreensão, aprendemos que as relações também se tornam mais leves, menos exigentes e mais sinceras, pois já não projetamos expectativas irreais sobre os outros. Quem se conhece profundamente é capaz de viver com maior equilíbrio e sabedoria, compartilhando com serenidade o melhor de si. A vida se torna uma experiência intensa e gratificante, quando a compreensão interna nos guia pelas trilhas do amor e da liberdade verdadeira. Que a autenticidade seja nossa identidade.