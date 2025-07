Bom Dia! Enquanto amanhece lá fora, vou acolhendo a claridade que me faz recomeçar. O caminho é longo mas cada passo tem um significado especial. O importante é permanecer atento ao que importa, não permitindo a distração. Sei que é necessário ser forte, mas nem sempre é possível. Então, ergo os olhos para o alto, pois é de lá que vem a minha força... Feliz dia!

“Às vezes, não é o cansaço que esgota, mas o peso emocional de tudo que você carrega em silêncio.” (@encorajo)

O ser humano carrega consigo um mistério que o envolve de várias formas e nos mais diversos momentos. Sabemos muitas coisas mas nem sempre temos clareza da origem do que sentimos. Por exemplo, há fadigas que não aparecem nos olhos, mas pesam no coração. A exaustão nem sempre vem de um dia cheio ou de noites mal dormidas. Muitas vezes, ela nasce do que não foi dito, do que ficou guardado, do que se arrasta por dentro sem encontrar espaço para respirar.

As emoções acumuladas em silêncio vão criando um peso invisível, que se espalha pelo corpo e sufoca a alma. É um tipo de cansaço que não se resolve com descanso, mas com coragem. Coragem de olhar para dentro, de reconhecer as dores, de dar nome às ausências, de permitir-se sentir sem culpa. Coragem também de pedir ajuda, de admitir que não está tudo bem, de não fingir força quando o que se precisa é de colo.

Nem tudo precisa ser resolvido imediatamente, mas tudo precisa ser acolhido. Carregar demais, por um longo tempo, sem partilhar, faz com que a vida vá perdendo cor aos poucos. A leveza não está em fazer menos, mas em carregar com verdade aquilo que é possível e deixar de lado o que já passou do limite.

E ninguém foi feito para suportar o mundo inteiro sozinho. Há alívio no desabafo sereno, há cura na escuta sincera, há consolo em saber-se compreendido. É humano precisar de um ombro, de uma pausa, de um abraço que não exige explicações. Não é fraqueza precisar de apoio, é maturidade.