Bom Dia! A quarta-feira desponta e nos convida para despertar. Viver é algo extraordinário e empolgante. É necessário mudar todos os dias para ser sempre o mesmo. Num mundo em movimento é impossível não ser visitado pelas mudanças. Viver é transformar-se, é evoluir até alcançar a melhor versão. Feliz dia!

“Não há lugar para onde correr: as mudanças, quando precisam acontecer, sabem como nos encontrar.” (Ana Jácomo)

A vida é feita de muitos movimentos, interiores e exteriores. Gosto do dinamismo do cotidiano e dos desafios que se apresentam em minha frente. A rotina nunca encontra espaço em minha agenda. Não sou agitado, sou dinâmico. Gosto de mudanças, de acréscimos, de colocar três pontos no final da frase, no intuito de dar continuidade. Porém, as mudanças parecem anunciar-se através de pequenas nuances, de sinais discretos que nos cercam silenciosamente, quase sem aviso prévio.

Como as estações do ano que, ao seu tempo, chegam, transformando as paisagens de maneira suave, lenta, mas profundamente eficaz. Não adianta resistir, fingir que tudo permanecerá como está ou esperar que o vento mude de direção. Quando o tempo de mudança chega, até o mais forte dos corações reconhece que o novo é inevitável. É neste momento que a sabedoria da vida se revela de maneira intensa: é preciso acolher aquilo que nos alcança, aceitar com serenidade aquilo que nos chega, pois só assim a verdadeira transformação pode acontecer.

Mudanças são oportunidades divinas para que cresçamos por dentro, para que nos encontremos mais profundamente conosco mesmos e com Deus. É uma conversa silenciosa com nossa essência, um convite a olhar mais para dentro e menos para fora, acolhendo com coragem aquilo que nem sempre compreendemos imediatamente. Quantas vezes insistimos em nos apegar ao passado, sem perceber que é justamente nesse apego que a dor se instala.