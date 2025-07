Conhecer verdadeiramente alguém requer tempo, escuta e respeito pelo mistério que habita o coração humano

Bom Dia! Acordando aos poucos... O amanhecer anuncia bons presságios... Que a claridade traga energia e disposição... Começar bem é meio caminho andado... Que as muitas ocupações e preocupações não nos roube a alegria de viver... Feliz dia!

Novas atitudes nascem da insistência dos pensamentos. Na minha missão e ação, não julgar é mais do que um preceito bíblico, é condição para que a convivência seja realmente agradável. Quais os ganhos em julgar? Não soma e nem acrescenta nada, mas pode nos dar muita dor de cabeça. Uma pessoa que julga corre o risco de ficar na solidão. Na pressa cotidiana, quantas vezes olhamos rapidamente para alguém ou alguma situação e, quase sem perceber, formamos opiniões imediatas, julgamentos que não passaram pelo filtro da compreensão ou da compaixão.

É como se estivéssemos presos num ritmo acelerado, que não nos permite ver com profundidade o que realmente importa. A vida nos ensina, porém, que a verdade quase nunca é revelada por completo nos primeiros instantes. Ao contrário, ela pede que observemos mais de perto, que demos a chance de ir além da superfície para, então, compreender a realidade com a suavidade do olhar e a paciência que vem da sabedoria.