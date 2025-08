Ao deixar ir aquilo que não podemos modificar, libertamos nossa alma para abraçar o hoje

Viver no hoje é um grande desafio. Sem querer ficamos, muitas vezes, no passado ou até excessivamente no futuro. O lugar que quase não estamos presentes é no hoje. É evidente que o passado não pode ser esquecido ou deletado da nossa história, mas não podemos esquecer que ele já passou, não nos pertence mais. Eu gosto do presente, por ser o espaço onde eu circulo e me movimento. Mas não escondo que vivo projetando o futuro, principalmente no ato de empreender.