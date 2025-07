" Quando não sabemos nos colocar no lugar do outro, a vida arruma um jeito e nos ensina ." (Ana Jácomo).

O ser humano carrega consigo a fome de paz, de justiça, de amor, de reconhecimento, de afeto e tantas outras. Seguidamente nos deparamos com um termo que sinaliza o desenvolvimento: a inovação. Para além dos negócios precisamos fazer acontecer a inovação social, que garantirá pão em todas as mesas. Quando doamos um agasalho ou alcançamos um alimento estamos realizando uma inovação social. É evidente que a questão é mais complexa, pois precisamos de estruturas inovadoras. A vida não tem pressa, mas também não desiste.

E é nesse sentir que o julgamento perde força e a empatia ganha espaço. Muitas vezes, as dores alheias parecem distantes até que se tornem nossas. É ali, na experiência que nos surpreende, que a compreensão se torna real. Não é punição, é crescimento. A vida quer nos ensinar que cada pessoa carrega em silêncio uma história que não se vê. E quando finalmente conseguimos escutar com o coração, algo dentro de nós muda. As palavras se tornam mais leves, os gestos mais humanos, os olhos mais atentos.

Colocar-se no lugar do outro é deixar de olhar de cima, é encontrar um modo mais sincero de estar no mundo. Nem sempre conseguimos isso de imediato, mas a vida é paciente e, ao mesmo tempo, firme. Vai nos moldando aos poucos, como quem sussurra com firmeza: só entende o outro quem também se reconhece frágil. Colocar-se no lugar do outro é o melhor jeito para sentir-se plenamente humano. Bênção! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!