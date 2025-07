A vaidade, quando exagerada, revela mais o vazio do que a beleza

Seguidamente fico surpreso com a diferença entre a foto do perfil e a vida real da pessoa. Pensei que fosse algo passageiro, mas cada vez mais as pessoas estão investindo na aparência. É claro que o autocuidado é muito importante, mas não é o resumo de uma história de vida. A necessidade de estampar a aparência, no semblante e nos perfis das redes sociais, por exemplo, pode deixar transparecer a superficialidade de uma vida, que ainda não se conectou com o ideal.