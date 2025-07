A vida é significativa porque é feita de tudo um pouco. É tanto dinamismo que se torna praticamente impossível estacionar na monotonia. Entre partidas e chegadas os dias se sucedem e o amanhã é vislumbrado. Quando penso no amanhã sempre o imagino repleto de surpresas. Não tenho medo do tempo, nem remorso pelo passado. Entrego o meu melhor no hoje na certeza de que será um bom alicerce para o amanhã. Já voltei atrás muitas vezes. Nunca foi derrota, mas uma inspiração sábia.

Retornar é também reviver e restabelecer alguns vínculos que se enfraqueceram. Quando retorno à casa onde vivi e cresci é muito mais do que um movimento físico. É retornar aos primórdios de uma história de vida. Mas há momentos em que seguir em frente parece ser a única opção. A pressa do mundo nos empurra, como se voltar atrás fosse sinônimo de fracasso. Mas algumas voltas não nos diminuem, apenas nos reposicionam. Voltar ao que foi deixado não para repetir, mas para ressignificar.

Voltar para si, depois de tanto se perder nos outros. Voltar para casa, para um afeto, para uma escolha esquecida. O retorno verdadeiro nunca é ao ponto de partida, mas ao ponto de sentido. Ao voltar, algo em nós já mudou. As memórias ganham outra luz, as dores se acomodam, os aprendizados florescem em silêncio.

É no reencontro com partes esquecidas que a vida se alinha novamente. Retroceder seria desistir de si, mas voltar pode ser justamente o início de um novo caminho. Alguns recomeços só são possíveis depois que aceitamos revisitar as estradas antigas com olhos novos. Ninguém se reencontra fugindo de si mesmo. E por mais longa que tenha sido a distância, o retorno será sempre o gesto mais íntimo de cuidado. Porque voltar, quando feito com verdade, é um modo bonito de seguir em paz.