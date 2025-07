A presença verdadeira não se mede pela frequência, mas pela intenção

Bom Dia! Acordando aos poucos... Gosto de pensar nos diferentes compromissos do dia, logo cedo. Enquanto a prece sobe aos céus, o coração é aquecido pela esperança e pela confiança. Começar bem é primordial, pois todo começo já acena para o fim, para a meta. Que este dia seja de muitas realizações e de intensa paz... Feliz dia!

“ Alguns falam com você quando sobra tempo e alguns arrumam tempo para falar com você. Aprenda a diferença .” (@passarinhos_no_telhado).

A relação com o tempo é algo central na vida de todos. Todos sabemos que o tempo passa e não espera por ninguém. Administrar o tempo requer clareza e sabedoria. Vejo muita gente perdendo tempo, sem nenhum escrúpulo ou preocupação. No meu caso, o tempo é precioso, não apenas por ter uma agenda exigente, mas por valorizar a vida no tempo que ela dispõe.