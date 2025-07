A mente pode até fazer barulho, mas a alma sabe escutar em silêncio

Seguidamente me encontro pensando no ser humano: somos tão incríveis e, ao mesmo tempo, tão complexos. Quantos pensamentos são processados pelo cérebro diariamente? Impossível contar tudo o que se passa em nosso mente, pois é um volume imensurável. Há tempo venho selecionando os pensamentos, pois muitas coisas eu me recuso pensar, pois em nada ajudam para o meu crescimento. Ser seletivo, isto é, ser capaz de selecionar os pensamentos é uma atitude recomendável, uma vez que é difícil pensar somente o que faz bem. Um dia, talvez, desenvolveremos a habilidade de lidar com os pensamentos separando os bons dos menos significativos.