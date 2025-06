Todos nós temos lugares aconchegantes e pessoas acolhedoras. Como é bom poder estar em ambientes que favorecem a espontaneidade e o bem estar. Existem lugares e pessoas que nos aceitam assim como somos, na maior das simplicidades. São espaços onde coração repousa e a alma respira. Quando nos sentimos à vontade para existir por inteiro, ali encontramos algo sagrado: o pertencimento. Há ambientes que nos desafiam a esconder fragilidades e outros que nos convidam a revelá-las com naturalidade.

É nesses últimos que o amor verdadeiro acontece, sem disfarces nem condições. Quem já encontrou um lugar assim sabe do alívio que é poder ser sincero consigo mesmo, sem receio de rejeição. O pertencimento é mais do que geográfico, é sobretudo afetivo e espiritual. É quando deixamos de sobreviver e começamos a viver.

As pessoas também podem ser esse lugar: quando escutam sem interromper, quando olham sem julgar, quando abraçam sem apertar. A coragem de se mostrar como se é, só floresce onde a aceitação foi cultivada.

E isso exige de nós o mesmo gesto: sermos morada segura para o outro. Em vez de moldar quem se aproxima, ofereçamos espaço para que o outro se encontre com a espontaneidade. Onde a autenticidade é celebrada, a alma repousa e o amor amadurece. O verdadeiro lar não se constrói com tijolos, mas com acolhimento. É feito de escutas que aquietam, de gestos que dizem “você pode descansar aqui”. E talvez, entre todos os afetos possíveis, o mais bonito seja este: permitir que alguém exista sem disfarces, e ainda assim ser amado.