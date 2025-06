Ser leve depois de tudo é não deixar que a dor crie raízes

O desejo de chegar no estágio de uma vida leve sempre me acompanhou. Fui educado distante da preguiça. Por mais exigente que o trabalho possa ser, é possível viver de forma leve. A leveza proporciona a paz e advém dela. Compreendo que a vida se apresenta pesada, em muitos momentos. Mas o maior peso é viver uma vida sem sentido. Ainda bem que tem uma força que se esconde no jeito suave de continuar. Não é o levantar com bravura, nem o resistir com rigidez.

Há quem confunda superação com invulnerabilidade, mas o que liberta não é fingir que não doeu: é permitir-se curar. Cada lágrima recolhida do chão da existência, cada silêncio habitado com dignidade, cada recomeço improvisado com mãos trêmulas carrega mais grandeza do que muitos podem imaginar. A leveza que chega depois do peso não é ausência de dor, é sabedoria amadurecida. Não é indiferença, é amor próprio restaurado. Não é esquecimento, é reconciliação com o que não teve como ser diferente. Quem sabe de seus limites também reconhece a força de continuar com gentileza.