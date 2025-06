Nem sempre entendemos os atrasos, as pausas, os silêncios. Às vezes, parece que a vida nos esqueceu em alguma esquina. Mas o tempo de Deus não se move com a pressa do mundo. Ele não age por pressão, mas por amor. Quando tudo parece parado, é ali que, por dentro, a história já começou a mudar. Há sementes que germinam no escuro e flores que só desabrocham depois de longos invernos. O dono do tempo conhece cada etapa do caminho, cada curva da alma, cada necessidade oculta. Ele enxerga onde os nossos olhos ainda não alcançam.