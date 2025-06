Não somos os mesmos de ontem, nem seremos os mesmos amanhã

Bom Dia! Entre um pensamento e outro, os sentimentos se movimentam... Um novo dia nos espera... Sejamos criativos e esperançosos... A vida é muito boa para ser desperdiçada... Os pequenos problemas são resolvidos com alegria e com categoria... Afinal, viver é a nossa melhor façanha... Feliz dia!

Muitas vezes, a criatividade é quem faz o novo nascer, outras vezes são as dificuldades que impulsionam as mudanças. Verdade: o impulso para mudar nem sempre nasce do entusiasmo. Muitas vezes, é o cansaço que sussurra a urgência da transformação. Há momentos em que o sofrimento se torna tão evidente que já não é possível permanecer como antes. Em outros, a beleza de um aprendizado amadurece dentro do coração e aponta um novo caminho. Mas entre o querer e o precisar, existe um intervalo que pede coragem. O aprendizado nos oferece a chance de escolher a mudança por amor, enquanto a dor nos empurra para mudar por necessidade. Ambos os caminhos nos movem, ainda que em ritmos diferentes.