Não podemos deixar de viver intensamente os diferentes momentos

Tem muitas coisas que recebem nossa atenção e carinho. Eu tenho me encontrado em tudo o que realmente amo. Nos dias mais exigentes, aquilo que amo me ajuda na superação. Ao meu ver, as pessoas mais perdidas são aquelas que esqueceram de cultivar aquilo que elas amam. O ato de amar me localiza e me dá motivos para repensar as decisões. Pessoas centradas, normalmente são pessoas que amam existir. Mas há momentos em que nos sentimos distantes de nós mesmos. A rotina nos atropela, os compromissos nos engolem, e a alma parece vagar em territórios que já não reconhece.