Há um tipo de amor que não precisa ser nomeado

Bom Dia! O dia 12 de junho é inspirador... O namoro é um tempo especial e necessário, tendo em vista a eternização do amor, na formação de uma família...

A vida é um movimento sem fim. A inspiração desse movimento tem um nome: amor. Quando vivemos o amor prontamente damos sentido à vida do outro. Cada um de nós é chamado a gastar a própria vida por uma causa ou por alguém. O amor é a força vital que faz a vida valer a pena. Quem ama tem um propósito existencial. É natural procurar um propósito, tentar entender o porquê de estarmos aqui, o que devemos realizar e qual marca deixaremos. Mas há um sentido que não se descobre olhando para dentro apenas, e sim ao perceber como nossas ações ecoam na vida dos outros. Quando uma palavra acolhe, um gesto levanta, um olhar conforta, ali a existência encontra seu real valor. A vida ganha sentido quando se torna ponte, quando deixa de ser redoma e passa a ser abrigo. Nem sempre temos noção do quanto um gesto simples pode ser resposta para alguém. E ainda que não saibamos, seguimos fazendo sentido quando estendemos a mão, quando ouvimos com o coração, quando ajudamos alguém a não desistir.